Макрон: Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Приднестровье не является преградой для вступления Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам французского лидера, запуску процесса вступления в ЕС это не помешает. Макрон считает, что решение может быть найдено совместно.

Приднестровье оказалось фактически неподконтрольной территорией Кишиневу в 1992 году в ходе разногласий после распада СССР.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
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