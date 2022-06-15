Макрон: Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС
15 июня 202219:19
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Приднестровье не является преградой для вступления Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам французского лидера, запуску процесса вступления в ЕС это не помешает. Макрон считает, что решение может быть найдено совместно.
Приднестровье оказалось фактически неподконтрольной территорией Кишиневу в 1992 году в ходе разногласий после распада СССР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru