Макрон: Ситуация в Приднестровье не помешает Молдавии вступить в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Приднестровье не является преградой для вступления Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам французского лидера, запуску процесса вступления в ЕС это не помешает. Макрон считает, что решение может быть найдено совместно.



Приднестровье оказалось фактически неподконтрольной территорией Кишиневу в 1992 году в ходе разногласий после распада СССР.





