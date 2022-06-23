Макрон: процесс вступления Украины в ЕС требует выполнения многих условий

Ранее в четверг Евросоюз одобрил получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов на вступление в объединение. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон ранее указал, что любая намеревающаяся стать членом ЕС страна должна соответствовать жестким требованиям. Среди них — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм в СМИ.

