Макрон: процесс вступления Украины в ЕС требует выполнения многих условий

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз потребует выполнения многих условий. Об этом сообщает ТАСС.

Украина подала иск против РФ в ЕСПЧ

Ранее в четверг Евросоюз одобрил получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов на вступление в объединение. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон ранее указал, что любая намеревающаяся стать членом ЕС страна должна соответствовать жестким требованиям. Среди них — борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм в СМИ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзМакрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры