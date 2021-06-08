Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
Получивший пощечину президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал случившийся инцидент.
Как сообщает РИА Новости, Макрон призвал «не позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами». По словам президента, эти люди внимания не заслуживают.
Президент Франции получил пощечину во время визита в департамент Дром. В социальных сетях появилось видео инцидента. После посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж французский лидер подошёл к ожидавшим его гражданам, один из которых ударил его по лицу. После этого мужчину быстро скрутила охрана Макрона, всего же были задержаны два человека.
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