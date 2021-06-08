Макрон получил пощёчину на встрече с гражданами. Видео

В социальных сетях появилось видео инцидента. После посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж французский лидер подошёл к ожидавшим его гражданам, один из которых ударил его по лицу. После этого мужчину быстро скрутила охрана Макрона, всего же были задержаны два человека.

Ранее президент Франции заявил, что Запад не желает осложнять отношения с Россией, сообщает Ura.ru. При этом Макрон добавил, что Москве следует указать на границы, которые ей нельзя будет переступать в международных отношениях.

