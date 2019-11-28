РАН: Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД из-за «нормандской встречи»

«На фоне пересмотра президентом Трампом понимания Соединенными Штатами своих обязательств по Североатлантическому союзу, вклада союзников в военные расходы ряд партнеров Франции по ЕС категорически отказываются от инициатив, которые выглядели бы как замена НАТО. Прежде всего, это Германия, а также страны центрально-восточной Европы, особенно Польша, Прибалтика. В НАТО они видят гарантию своей безопасности, ядерную в том числе», — пояснил Рубинский.

Впрочем, тот факт, что Макрон поднимает эту тему накануне целого ряда важных политических событий, также не случайно. Во-первых, это приглашение к дискуссии, а во-вторых, возможность показать свою инициативную роль в международных делах.

«Если бы Франция приняла предложение РФ, это не имело бы последствий. Но уже тот факт, что Макрон поднял тему РСМД накануне встреч в Лондоне на уровне министров иностранных дел, саммита глав государств и правительств членов НАТО, — можно расценивать как приглашение к дискуссии. Предложение России в какой-то форме будет обсуждаться. Но уже после того, как закончится процесс брексита. Кроме того, сейчас проходит обновление всего верхнего эшелона ЕС — совета ЕС, европарламента — нужно, чтобы новая редакция этих структур показала себя. А то, что предложение России не принято Францией, — это неизбежно, иначе конфликт был бы лобовой на лондонской встрече. Зачем это нужно Макрону и его партнерам? 9 декабря в Париже встреча «нормандской четверки». Это тоже не случайное совпадение», — считает глава Центра французских исследований Института Европы РАН.

Весомость своей позиции Макрон подчеркивает также в преддверии внутренней крупной акции протеста.

«5 декабря во Франции очень серьезное внутриполитическое общественно-социальное событие — крупнейшая забастовка и демонстрация против радикальной реформы пенсионной системы. В очередной раз показать свою инициативную роль в международных делах — не лишнее для президента», — добавил собеседник НСН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ответ Макрона на послание Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) говорит о готовности к диалогу по этому вопросу. Предложение о РСМД российский лидер разослал странам Европы, Азии и международным организациям в сентябре.

Действие договора о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. километров, закончилось 2 августа 2019 года по инициативе США. В ответ Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий по этому документу.



