Трамп вновь заявил о готовности поладить с Россией

Американский президент заявил, что его страна готова наладить отношения с российским государством, и он не видит в этом ничего плохого. Трамп также убежден, что этого хочет и сама Россия. При этом он отметил, то США должны быть готовы, «идет ли речь о России или о какой-либо другой стране», сообщает Интерфакс.

Он повернулся в сторону Макрона и добавил: «У нас с вами похожая точка зрения на это».

Ранее Дональд Трамп уже не раз заявлял о готовности поладить с Россией, в том числе еще в ходе предвыборной кампании. Отмечается, что его сторонники изначально позитивно воспринимали эту идею.

