Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта
США необходимо сесть за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования конфликта на Украине, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом французский лидер заявил журналистам после своего визита в Ватикан.
«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — цитирует Макрона издание Point.
Французский президент допустил, что Папа Римский, у которого сложились доверительные отношения с президентом США Джо Байденом, мог бы повлиять на американского лидера, «чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине».
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