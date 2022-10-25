Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — цитирует Макрона издание Point.

Французский президент допустил, что Папа Римский, у которого сложились доверительные отношения с президентом США Джо Байденом, мог бы повлиять на американского лидера, «чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине».

