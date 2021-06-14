Макрон призвал НАТО к «требовательному диалогу» с РФ

Макрон отметил, что дискуссия, состоявшаяся на саммите НАТО в понедельник, позволила конкретизировать стратегию союза по отношению к РФ. По его словам, стратегию будет заключаться в требовательном диалоге. Президент также добавил, что прежняя стратегия перестала существовать, в частности, после разрыва Договора по открытому небу.

32-й саммит НАТО с участием глав государств и правительств 30 стран альянса состоялся в понедельник в Брюсселе. В рамках встречи планировалось обсуждение стратегической концепции организации до 2030 года, отношений с РФ и Китаем, укрепления технического развития, борьбы с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

