Макрон призвал НАТО к «требовательному диалогу» с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к «требовательному диалогу» с РФ для строительства архитетуры безопасности в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

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Макрон отметил, что дискуссия, состоявшаяся на саммите НАТО в понедельник, позволила конкретизировать стратегию союза по отношению к РФ. По его словам, стратегию будет заключаться в требовательном диалоге. Президент также добавил, что прежняя стратегия перестала существовать, в частности, после разрыва Договора по открытому небу.

32-й саммит НАТО с участием глав государств и правительств 30 стран альянса состоялся в понедельник в Брюсселе. В рамках встречи планировалось обсуждение стратегической концепции организации до 2030 года, отношений с РФ и Китаем, укрепления технического развития, борьбы с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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