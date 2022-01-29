Зеленский обсудил с Макроном возобновление «нормандского формата»

«Пока условия благоприятствуют, мы должны встретиться и поговорить», - написал Зеленский о «нормандской четверке» в своем блоге в Twitter, отметив, что продолжающиеся переговоры снижают вероятность эскалации.



Встречи в «нормандском формате» начались в 2014 году. Группа четырех лидеров стран - Германии, России, Украины и Франции - собиралась для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины.







