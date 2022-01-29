Зеленский обсудил с Макроном возобновление «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануилом Макроном обсудил возобновление работы «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока условия благоприятствуют, мы должны встретиться и поговорить», - написал Зеленский о «нормандской четверке» в своем блоге в Twitter, отметив, что продолжающиеся переговоры снижают вероятность эскалации.

Встречи в «нормандском формате» начались в 2014 году. Группа четырех лидеров стран - Германии, России, Украины и Франции - собиралась для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ФранцияУкраинаВладимир Зеленский
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