Зеленский обсудил с Макроном возобновление «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануилом Макроном обсудил возобновление работы «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА Новости.
Told @EmmanuelMacron that it was his active position that made the #N4 advisers’ meeting possible. The 1st document since 2019 appeared. Agreed to keep the pace. As long as conditions are conducive, we must meet & talk. The ongoing negotiations reduce the chance of escalation. pic.twitter.com/AR7AMYCaU4— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2022
«Пока условия благоприятствуют, мы должны встретиться и поговорить», - написал Зеленский о «нормандской четверке» в своем блоге в Twitter, отметив, что продолжающиеся переговоры снижают вероятность эскалации.
Встречи в «нормандском формате» начались в 2014 году. Группа четырех лидеров стран - Германии, России, Украины и Франции - собиралась для обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины.
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