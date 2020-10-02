Макрон призвал Евросоюз наладить отношения с Россией и Турцией
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на построение продуктивного диалога с Россией и Турцией при условии сохранения интересов ЕС, его цитирует агентство ТАСС.
Говоря о России, Макрон уделил внимание инциденту с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, который был экстренно госпитализирован во время перелета из Томска в Москву. Врачи не смогли установить, каким веществом был отравлен политик. Позже он был доставлен в Берлин и прошел реабилитацию в клинике Charite.
В сентябре правительство ФРГ выступило с заявлением о том, что Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». В Совфеде отравление Навального назвали «срежиссированной акцией».
«Это в полной мере относится к "делу Навального". Мы приняли решение, что сейчас вся информация передана в ОЗХО, и мы будем ждать информации от этой организации. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса на следующем саммите ЕС», - сказал Макрон.
Французский президент подчеркнул готовность Евросоюза к выстраиванию стратегического диалога с Турцией, но только при условии «соблюдения европейских базовых ценностей». В случае, если Анкара не сменит свое поведение на более конструктивное, ЕС будет вводить санкции.
Ранее Макрон заявил о наличии доказательств участия исламистов из Турции в боях в Карабахе. Также на протяжении более полутора месяцев власти Кипра призывали ЕС принять меры по отношению к Турции из-за геологоразведки газовых месторождений на спорном шельфе Средиземного моря.
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