Макрон принял отставку правительства Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение об отставке правительства премьера-министра Мишеля Барнье. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
В сообщении говорится, что Барнье и другие члены его кабмина продолжат исполнять свои обязанности «до назначения нового правительства».
Ранее парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству Барнье. Это произошло после того, как премьер одобрил бюджет на 2025 год, обойдя голосование в нижней палате парламента.
Отмечается, что французский кабмин уйдёт во отставку впервые с 1962 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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