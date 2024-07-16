Макрон принял отставку Атталя
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Отмечается, что глава государства поручил нынешнему составу правительства продолжить работу «вплоть до формирования нового кабинета министров».
Ранее коалиция французского лидера «Вместе» уступила на выборах левому «Новому Народному фронту», после чего Атталь объявил, что подаёт в отставку, пишут «Известия».
Отмечается, что действующий кабинет-министров Франции продолжит исполнять свои обязанности до конца Олимпийских игр в Париже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru