Макрон приедет в Москву на День Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил посол пятой республики в России Сильви Берманн в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее о визите Макрона на День Победы в Россию заявили в министерстве иностранных дел Франции. В Кремле, в свою очередь уточняли, что фарнцузский лидер обещал приехать во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.