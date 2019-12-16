Макрон приедет в Москву на День Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил посол пятой республики в России Сильви Берманн в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее о визите Макрона на День Победы в Россию заявили в министерстве иностранных дел Франции. В Кремле, в свою очередь уточняли, что фарнцузский лидер обещал приехать во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Ранее Москва пригласила на празднование Дня Победы лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. О желании посетить парад Победы в Москве заявил в ноябре и президент США Дональд Трамп, правда, официального подтверждения его визита пока не было.
На сегодня участие в памятных мероприятиях в российской столице 9 мая 2020 года подтвердили 17 лидеров зарубежных государств. Среди них - главы Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Сербии.
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