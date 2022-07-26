Макрон предположил сроки последствий продовольственного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил сроки последствий продовольственного кризиса, передает ТАСС.

Лавров заявил, что сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще одна страна

По мнению президента, кризис затянется дольше, «чем военный конфликт в Украине». Макрон считает, что последствия будут иметь место через год-полтора.

Ранее в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, а Москва отвергала такие обвинения. В настоящее время ООН, Турция, Украина и Россия согласовали вывоз зерна с украинской территории при поддержке Стамбула.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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