Лавров заявил, что сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще одна страна
Сопровождать суда с украинским зерном в Черном море будут Россия, Турция и третья сторона, которую определят позднее, сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран — членов Лиги арабских государств.
По его словам, в Стамбуле достигнуты договоренности о том, что Украина занимается разминированием кораблей, выпускает их в открытое море, а Россия, Турция и еще один участник сопровождают судна до Босфора. Как отметил Лавров, меморандум Россия — ООН, подписанный вместе с соглашениями в Турции, обязал генерального секретаря организации запустить процесс и добиться от стран Запада решения о снятии всех ограничений, наложенных на экспорт российского зерна.
Напомним, Украина начала подготовку морских портов Одессы, Черноморска и Южного к возобновлению деятельности, власти начали формировать караваны. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
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