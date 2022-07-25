Лавров заявил, что сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще одна страна

По его словам, в Стамбуле достигнуты договоренности о том, что Украина занимается разминированием кораблей, выпускает их в открытое море, а Россия, Турция и еще один участник сопровождают судна до Босфора. Как отметил Лавров, меморандум Россия — ООН, подписанный вместе с соглашениями в Турции, обязал генерального секретаря организации запустить процесс и добиться от стран Запада решения о снятии всех ограничений, наложенных на экспорт российского зерна.

Напомним, Украина начала подготовку морских портов Одессы, Черноморска и Южного к возобновлению деятельности, власти начали формировать караваны. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

