Макрон потребовал быстрых результатов от нового правительства

«Я требую солидарности и скорости», - приводит газета слова французского лидера.

Макрон отметил, что хочет видеть в работе кабинета революционные изменения, а не чиновничью работу. Кроме того, президент призвал министров к дисциплине.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН предположил, что новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен будет продолжить курс реформ своей предшественницы Элизабет Борн, а также наладить диалог с оппозицией, передает «Радиоточка НСН».

