Макрон потребовал быстрых результатов от нового правительства
Президент Франции Эммануэль Макрон на первом заседании нового правительства премьер-министра Габриэля Атталя потребовал от министров быстрых результатов. Об этом сообщила газета Le Monde.
«Я требую солидарности и скорости», - приводит газета слова французского лидера.
Макрон отметил, что хочет видеть в работе кабинета революционные изменения, а не чиновничью работу. Кроме того, президент призвал министров к дисциплине.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН предположил, что новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен будет продолжить курс реформ своей предшественницы Элизабет Борн, а также наладить диалог с оппозицией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru