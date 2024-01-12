Макрон потребовал быстрых результатов от нового правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон на первом заседании нового правительства премьер-министра Габриэля Атталя потребовал от министров быстрых результатов. Об этом сообщила газета Le Monde.

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«Я требую солидарности и скорости», - приводит газета слова французского лидера.

Макрон отметил, что хочет видеть в работе кабинета революционные изменения, а не чиновничью работу. Кроме того, президент призвал министров к дисциплине.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН предположил, что новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен будет продолжить курс реформ своей предшественницы Элизабет Борн, а также наладить диалог с оппозицией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон

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