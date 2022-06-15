Макрон пообещал поддержать заявку Молдавии на вступление в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддержит заявку Молдавии на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом он сообщил на брифинге в Кишиневе по итогам переговоров с президентом страны Майей Санду.

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По словам Макрона, желание Молдавии по членству в ЕС легитимно, поданная заявка будет обсуждаться в течение десяти дней, и Франция сыграет свою роль председателя Европейского совета в положительном решении по признанию усилий и ожиданий молдавского народа на присоединение к ЕС. Французский лидер отметил, что приднестровский вопрос пока не является препятствием на пути интеграции Молдавии в ЕС.

Также президент Франции поблагодарил молдавские власти за размещение беженцев с Украины на своей территории, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МолдавияЭммануэль Макрон
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