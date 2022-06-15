Макрон пообещал поддержать заявку Молдавии на вступление в ЕС

По словам Макрона, желание Молдавии по членству в ЕС легитимно, поданная заявка будет обсуждаться в течение десяти дней, и Франция сыграет свою роль председателя Европейского совета в положительном решении по признанию усилий и ожиданий молдавского народа на присоединение к ЕС. Французский лидер отметил, что приднестровский вопрос пока не является препятствием на пути интеграции Молдавии в ЕС.

Также президент Франции поблагодарил молдавские власти за размещение беженцев с Украины на своей территории, передает ТАСС.

