Макрон подписал закон о пенсионной реформе

«Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию ... согласно субботнему официальному журналу», — указывает агентство.

Ранее французский Конституционный совет признал законной реформу, повышающую пенсионный возраст с 62 до 64 лет.

В марте власти Франции без голосования в парламенте приняли закон о повышении пенсионного возраста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Жители страны до принятия документа выступали против реформы и выходили на акции протеста, в дальнейшем митинги и беспорядки продолжились.

