Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал вызвавший недовольство населения закон о пенсионной реформе. Об этом сообщает Agence France-Presse.
«Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию ... согласно субботнему официальному журналу», — указывает агентство.
Ранее французский Конституционный совет признал законной реформу, повышающую пенсионный возраст с 62 до 64 лет.
В марте власти Франции без голосования в парламенте приняли закон о повышении пенсионного возраста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Жители страны до принятия документа выступали против реформы и выходили на акции протеста, в дальнейшем митинги и беспорядки продолжились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru