Конституционный совет Франции признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране повышается с 62 до 64 лет, сообщает Agence France Presse.

Оппозиция выразила вотум недоверия правительству Франции

Также Конституционным советом были отклонены запросы левых партий, требовавших провести референдум по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста.

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимального значения за последние четыре года из-за пенсионной реформы. Согласно результатам опроса общественного мнения, который провела компания BVA, действиями главы Пятой республики довольны только 28% французов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
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