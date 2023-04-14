Конституционный совет Франции признал законным повышение пенсионного возраста

Также Конституционным советом были отклонены запросы левых партий, требовавших провести референдум по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста.

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимального значения за последние четыре года из-за пенсионной реформы. Согласно результатам опроса общественного мнения, который провела компания BVA, действиями главы Пятой республики довольны только 28% французов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

