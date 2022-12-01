Макрон обвинил США в «расколе Запада» из-за закона о климате

Издание отмечает, что в первый день поездки французский президент обрушился с критикой на американский закон о климате, который сильно ударит по производству и рынкам сбыта Европы. Инициатива предлагает стимулы на сумму около $400 млрд для финансирования перехода к «зеленой» энергетике, включая субсидии для произведенных в США электромобилей и налоговые кредиты для развития отраслей возобновляемых источников энергии и аккумуляторов.

Макрон подчеркнул, что из-за непривлекательности европейских компаний для инвестиций многие рабочие места окажутся под угрозой.

«Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы», — заявил глава государства.

Французский президент добавил, что закон, возможно, решит проблемы Вашингтона, но усугубит трудности Парижа.

