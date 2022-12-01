Макрон обвинил США в «расколе Запада» из-за закона о климате
США раскалывают Запад агрессивной политикой по отношению к собственным союзникам в Европе, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом политик заявил в ходе визита в Вашингтон, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что в первый день поездки французский президент обрушился с критикой на американский закон о климате, который сильно ударит по производству и рынкам сбыта Европы. Инициатива предлагает стимулы на сумму около $400 млрд для финансирования перехода к «зеленой» энергетике, включая субсидии для произведенных в США электромобилей и налоговые кредиты для развития отраслей возобновляемых источников энергии и аккумуляторов.
Макрон подчеркнул, что из-за непривлекательности европейских компаний для инвестиций многие рабочие места окажутся под угрозой.
«Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы», — заявил глава государства.
Французский президент добавил, что закон, возможно, решит проблемы Вашингтона, но усугубит трудности Парижа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- Лавров заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной
- Макрон обвинил США в «расколе Запада» из-за закона о климате
- В ДНР сообщили об огневом контроле ВС России основных дорог на артемовском направлении
- Лавров: Прежние отношения России с Западом не восстановятся
- Компания Илона Маска может начать испытание чипов на людях через полгода
- Аналитики «Сбера» предупредили о риске разгона инфляции из-за денежной массы
- В московском метро женщина ударила ножом попутчицу из-за громкого разговора по телефону
- Врио главы Херсонской области рассказал о возведении оборонительных сооружений в регионе
- Си Цзиньпин призвал повышать уровень сотрудничества Китая и Европы
- Турция установила в море 280-тонный резервуар для газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru