СМИ: Макрон встретился с бизнесменами и послал сигнал США

Встреча состоялась вечером 21 ноября, в ней участвовали представители крупных концернов Ericsson, Volvo и Unilever.

«Опомнившаяся Европа разозлилась. Макрон раскритиковал США за "торговый протекционизм"», — отмечается в материале.

Издание называет мероприятие «горьким ужином», так как его цель — попытаться удержать бизнес от переезда в США. Тем не менее, CCTV считает, что встреча Макрона с предпринимателями — тревожный знак для американцев.

Отмечается, что все больше европейцев видят «истинный расчет США»: использовать конфликт на Украине для блокировки стратегической автономии региона, «нажиться на энергетическом кризисе и переманить европейскую обрабатывающую промышленность», пишет РИА ФАН.

Позже министр финансов Франции Брюно Ле Мэр пожаловался на американское правительство, которое развивает свою промышленность за счет релокации предприятий, и призвал защищать собственные интересы и не позволить США опустошить Европу, отмечает телеканал «360».

