СМИ: Макрон встретился с бизнесменами и послал сигнал США
Президент Франции Эммануэль Макрон устроил банкет для бизнесменов в Елисейском дворце, пытаясь удержать предпринимателей от релокации в США. Об этом сообщает CCTV.
Встреча состоялась вечером 21 ноября, в ней участвовали представители крупных концернов Ericsson, Volvo и Unilever.
«Опомнившаяся Европа разозлилась. Макрон раскритиковал США за "торговый протекционизм"», — отмечается в материале.
Издание называет мероприятие «горьким ужином», так как его цель — попытаться удержать бизнес от переезда в США. Тем не менее, CCTV считает, что встреча Макрона с предпринимателями — тревожный знак для американцев.
Отмечается, что все больше европейцев видят «истинный расчет США»: использовать конфликт на Украине для блокировки стратегической автономии региона, «нажиться на энергетическом кризисе и переманить европейскую обрабатывающую промышленность», пишет РИА ФАН.
Позже министр финансов Франции Брюно Ле Мэр пожаловался на американское правительство, которое развивает свою промышленность за счет релокации предприятий, и призвал защищать собственные интересы и не позволить США опустошить Европу, отмечает телеканал «360».
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