Макрон назначил нового премьера Франции

Новым премьером Франции был назначен Франсуа Байру. Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, соответствующее решение принял президент страны Эммануэль Макрон.

Макрон принял отставку правительства Франции

Отмечается, что на этом посту 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» сменит Мишеля Барнье.

«Президент республики назначил Байру премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в сообщении.

Новому премьеру также предстоит принять бюджет страны на 2025 год.

Ранее французский парламент поддержал вотум недоверия правительству Барнье. Это произошло после того, как премьер одобрил бюджет на 2025 год, обойдя голосование в нижней палате парламента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Abaca / ТАСС
ТЕГИ:Премьер-министрФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры