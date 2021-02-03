Макрон написал сообщение в twitter на русском языке
Французский президент Эммануэль Макрон написал твит на русском языке.
Глава государства призвал освободить российского оппозиционера Алексея Навального.
«Приговор Алексею Навальном недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению», - написал Макрон. По его словам, соблюдение прав человека и демократические свободы «не могут быть предметом обсуждения».
Ранее американский сенатор Митт Ромни сообщил, что планирует представить проект закона о введении ограничительных мер в отношении «ответственных» за ситуацию с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
По его словам, законопроект о введении санкций будет внесен на этой неделе.
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