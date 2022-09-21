Макрон выразил сожаление из-за решения РФ объвить частичную мобилизацию

По мнению французского лидера, это решение является ошибкой и оно еще больше изолирует страну.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.





