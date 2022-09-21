Макрон выразил сожаление из-за решения РФ объвить частичную мобилизацию
21 сентября 202219:21
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за решения властей РФ объявить частичную мобилизацию. Об этом сообщает Reuters.
По мнению французского лидера, это решение является ошибкой и оно еще больше изолирует страну.
Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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21 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru