Макрон выразил сожаление из-за решения РФ объвить частичную мобилизацию

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление из-за решения властей РФ объявить частичную мобилизацию. Об этом сообщает Reuters.

Франция изменила правила выдачи виз гражданам России

По мнению французского лидера, это решение является ошибкой и оно еще больше изолирует страну.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияМакрон
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