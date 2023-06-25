Эрдоган обсудил ситуацию в России с генсеком НАТО

«Стороны обсудили последние события в РФ и подчеркнули, что окончание напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине», - говорится в пресс-релизе канцелярии Эрдогана.

Сообщается, что стороны выразили пожелание, чтобы последние события в России стали «шагом к справедливому миру на Украине».

В России 24 июня произошел мятеж частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцы заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Вечером удалось достичь соглашения об их возвращении в полевые лагеря, передает «Радиоточка НСН».

