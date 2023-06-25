Эрдоган обсудил ситуацию в России с генсеком НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет РИА Новости.
«Стороны обсудили последние события в РФ и подчеркнули, что окончание напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине», - говорится в пресс-релизе канцелярии Эрдогана.
Сообщается, что стороны выразили пожелание, чтобы последние события в России стали «шагом к справедливому миру на Украине».
В России 24 июня произошел мятеж частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцы заняли Ростов-на-Дону и выдвинулись в направлении Москвы. Вечером удалось достичь соглашения об их возвращении в полевые лагеря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возросло число погибших при обстреле Донецка
- Глава офиса Зеленского заявил об ожидании позитивного сигнала от ЕС
- Гладков: в Грайвороне восстановили почти 100 поврежденных домов
- Госдеп не стал опровергать слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
- Эрдоган обсудил ситуацию в России с генсеком НАТО
- Депутат Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер»
- СМИ: полиции сдались несколько десятков бойцов ЧВК «Вагнер»
- В Киеве назвали ожидания от контрнаступления ВСУ завышенными
- Лукашенко провел телефонные переговоры с Путиным и Назарбаевым
- В воронежском селе повредили 19 домов при проходе колонны «Вагнера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru