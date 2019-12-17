Макрон и Путин обсудили Сирию и Украину в ходе телефонного разговора

Президент РФ сообщил о ходе выполнения обязательств России и Турции, взятые ими в отношении северо-востока Сирии и города Идлиб. Кроме того, Путин отметил необходимость совместных действий в районе Донбасса, в том числе оформление его особого статуса, обеспечение прекращения военных действий и обмен пленными. Также была обсуждена возможность поставки российского газа в страны ЕС через украинскую территорию.

Как отмечается, разговор был инициирован французской стороной. Путин поблагодарил коллегу за достойную организацию встречи в "нормандском формате", прошедшую на прошлой неделе. Оба лидера положительно оценили договоренности, которые были достигнуты, и которые продолжают курс минских соглашений.



