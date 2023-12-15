Макрон готов поговорить с Путиным

«Я не менял номер телефона», - добавил Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Так президент Франции ответил на вопрос о возможности поддержания связей с российским главой.

Накануне Путин, подводя итоги года, заявил, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил. По его словам, Россия готова к возобновлению диалога, но при отказе Парижа — «на нет и суда нет», «мы обойдемся», добавил Путин.

Последний раз президенты России и Франции общались по телефону 11 сентября 2022 года.

