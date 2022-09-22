Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией

Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV. По словам французского лидера, Париж продолжает искать возможность диалога с Москвой.

«Да, сейчас Россия решила перейти к новому этапу эскалации, в частности за счет частичной мобилизации, а также за счет напоминания о том, что у нее есть соответствующие вооружения» - сказал он.

По словам президента Франции, помогая сопротивлению и восстановлению позиций Украины, одновременно поддерживается контакт с Россией. Французский лидер сообщил, что утром провел дискуссию с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси параллельно с переговорами, которые тот ведет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее Макрон выразил сожаление из-за решения РФ объявить частичную мобилизацию.

