Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV. По словам французского лидера, Париж продолжает искать возможность диалога с Москвой.
«Да, сейчас Россия решила перейти к новому этапу эскалации, в частности за счет частичной мобилизации, а также за счет напоминания о том, что у нее есть соответствующие вооружения» - сказал он.
По словам президента Франции, помогая сопротивлению и восстановлению позиций Украины, одновременно поддерживается контакт с Россией. Французский лидер сообщил, что утром провел дискуссию с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси параллельно с переговорами, которые тот ведет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, ранее Макрон выразил сожаление из-за решения РФ объявить частичную мобилизацию.
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