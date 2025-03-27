Макрон: Франция и Великобритания отправят военных на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания и Франция отправят на Украину делегацию военных для разработки формата будущей военной помощи ВСУ. Об этом сообщило агентство Reuters.

Макрон: ЕС должен пересмотреть отношения с РФ ради мира на континенте

Президент Франции добавил, что Лондон и Париж пытаются не заместить ВСУ, а проработать «меры сдерживания».

Макрон добавил, что министры иностранных дел европейский стран в течение ближайших трех недель выработают предложения, как осуществлять вдоль всей линии боевого соприкосновения контроль режима прекращения огня.

Ранее Макрон заявил, что Европа в будущем должна пересмотреть свои отношения с Россией ради мира на всем континенте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВоенныеВеликобританияФранцияЭммануэль МакронМакрон

Горячие новости

Все новости

партнеры