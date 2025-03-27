Макрон: Франция и Великобритания отправят военных на Украину
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания и Франция отправят на Украину делегацию военных для разработки формата будущей военной помощи ВСУ. Об этом сообщило агентство Reuters.
Президент Франции добавил, что Лондон и Париж пытаются не заместить ВСУ, а проработать «меры сдерживания».
Макрон добавил, что министры иностранных дел европейский стран в течение ближайших трех недель выработают предложения, как осуществлять вдоль всей линии боевого соприкосновения контроль режима прекращения огня.
Ранее Макрон заявил, что Европа в будущем должна пересмотреть свои отношения с Россией ради мира на всем континенте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru