Макрон: Франция и Великобритания отправят военных на Украину

Президент Франции добавил, что Лондон и Париж пытаются не заместить ВСУ, а проработать «меры сдерживания».

Макрон добавил, что министры иностранных дел европейский стран в течение ближайших трех недель выработают предложения, как осуществлять вдоль всей линии боевого соприкосновения контроль режима прекращения огня.

Ранее Макрон заявил, что Европа в будущем должна пересмотреть свои отношения с Россией ради мира на всем континенте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

