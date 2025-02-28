Макрон: Евросоюзу придется ответить на таможенные пошлины США
В случае введения США повышенных пошлин на европейские товары Евросоюз будет вынужден ввести ответные меры. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
На пресс-конференции в ходе государственного визита в Португалию он указал, что подобные решения станут «плохой новостью для обеих сторон».
Макрон отметил, что прежде чем вводить ответные меры, следые попытаться убедить Вашингтон в том, что повышение пошлин «не соответствует совместным геополитическим интересам США и Европы».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поступающая из США информация по поводу возможного повышения пошлин на европейские товары, не пугают Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru