Макрон: Евросоюзу придется ответить на таможенные пошлины США

На пресс-конференции в ходе государственного визита в Португалию он указал, что подобные решения станут «плохой новостью для обеих сторон».

Макрон отметил, что прежде чем вводить ответные меры, следые попытаться убедить Вашингтон в том, что повышение пошлин «не соответствует совместным геополитическим интересам США и Европы».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поступающая из США информация по поводу возможного повышения пошлин на европейские товары, не пугают Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

