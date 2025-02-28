Макрон: ЕС не должен подчиняться в ответ на новую политику США

По его словам, в отношениях с США Евросоюзу следует избежать «счастливой вассализации», вместо этого «осуществив трансформацию».

«Чтобы стать силой, потому что мы ею не являемся. Мы — рынок, мы — мирное место, но мы немного аморфны», — указал Макрон.

Французский лидер добавил, что «Европа должна заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти».

Ранее Макрон заявил, что около 30 стран Европы готовы принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

