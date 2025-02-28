Макрон: ЕС не должен подчиняться в ответ на новую политику США
Евросоюз не должен подчиняться в ответ на политику новой американской администрации. Как пишет Le Monde, об этом заявил президент Франции.
По его словам, в отношениях с США Евросоюзу следует избежать «счастливой вассализации», вместо этого «осуществив трансформацию».
«Чтобы стать силой, потому что мы ею не являемся. Мы — рынок, мы — мирное место, но мы немного аморфны», — указал Макрон.
Французский лидер добавил, что «Европа должна заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти».
Ранее Макрон заявил, что около 30 стран Европы готовы принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: ЕС не должен подчиняться в ответ на новую политику США
- Финансовый аналитик объяснил падение курса биткоина
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 240 солдат и САУ «Богдана»
- Украинские СМИ начали закрываться после прекращения финансирования USAID
- В Кировской области бездомная собака напала на восьмилетнего мальчика
- На Сахалине со льдины в Охотском море спасли 170 рыбаков
- Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение между странами
- Буйнов не отменит концерты после ДТП
- Продажу ребенка предотвратили в Щелково
- СМИ: Пять человек погибли при взрыве в мечети в Пакистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru