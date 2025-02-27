В ДНР в честь Масленицы сожгли чучела Джонсона, фон дер Ляйен и Макрона

Чучела президента Франции Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сожгли в Донецке в честь празднования Масленицы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Руководитель «Молодой гвардии Единой России» Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Добровольский рассказал, что празднование Масленицы не обходится без сожжения чучел.

«Поэтому мы решили сжечь... вот этих непослушных, нехороших товарищей», - отметил он.

Ранее в столице Швеции Стокгольме перед зданием парламента сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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