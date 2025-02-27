В ДНР в честь Масленицы сожгли чучела Джонсона, фон дер Ляйен и Макрона
Чучела президента Франции Эммануэля Макрона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сожгли в Донецке в честь празднования Масленицы. Об этом сообщает РИА Новости.
Руководитель «Молодой гвардии Единой России» Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Добровольский рассказал, что празднование Масленицы не обходится без сожжения чучел.
«Поэтому мы решили сжечь... вот этих непослушных, нехороших товарищей», - отметил он.
Ранее в столице Швеции Стокгольме перед зданием парламента сожгли чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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