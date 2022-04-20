Макрон: долг во Франции из-за пандемии составил €600 млрд

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на борьбу с последствиями пандемии Франция потратила €600 млрд. Об этом он сообщил в эфире дебатов со своей соперницей Марин Ле Пен, передает ТАСС.

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Макрон считает, что долг в €600 млрд на ликвидацию последствий пандемии полностью оправдан. Он также поясняет, что эта сумма была потрачена на помощь владельцам кафе и ресторанов, и бизнесменам, владеющим малыми предприятиями.

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчета 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Оба кандидата вышли во второй тур, который пройдет 24 апреля.

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ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
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