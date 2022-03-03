Макрон будет баллотироваться на второй срок
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает «Интерфакс».
Макрон обратился к гражданам страны с просьбой доверия нового мандата в качестве президента республики. По его словам, его задачей на посту президента он видит «построение нации для наших детей, а не воссоздание Франции нашего детства».
Французский лидер отметил, что за минувшие пять лет нация прошла через многие испытания, которые французы встретили с достоинством и братством.
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