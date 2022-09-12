Макрон: большинство поставок украинского зерна предназначены для бедных стран

Также французский лидер отметил, что сухопутные маршруты, организованные странами ЕС, позволили вывезти из Украины больше зерна, чем по морю. Макрон при этом подчеркнул, что выступает за развитие морского пути.

Между тем ранее президент РФ Путин заявил, что практически всё зерно, вывозимое из украинских портов, было направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза, и допустил возможность ограничения вывоза зерна с Украины в ЕС

