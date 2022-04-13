Макрон анонсировал очередные телефонные переговоры с Путиным

По словам Макрона, беседа состоится в ближайшие дни. Также французский президент намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отмечает RT.

Кроме того, Макрон заявил, что прилагает все усилия для прекращения боевых действий и восстановления мира на Украине.

Ранее президент Франции в интервью журналу Le Point заявил, что Путин уважает Францию и выделяет ее из остальных западноевропейских стран. По словам Макрона, об этом свидетельствует постоянное требовательное, но откровенное общение лидеров двух стран, отмечает телеканал «360».

