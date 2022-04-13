Макрон анонсировал очередные телефонные переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести новые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер сообщил в эфире телеканала France 2.
По словам Макрона, беседа состоится в ближайшие дни. Также французский президент намерен поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отмечает RT.
Кроме того, Макрон заявил, что прилагает все усилия для прекращения боевых действий и восстановления мира на Украине.
Ранее президент Франции в интервью журналу Le Point заявил, что Путин уважает Францию и выделяет ее из остальных западноевропейских стран. По словам Макрона, об этом свидетельствует постоянное требовательное, но откровенное общение лидеров двух стран, отмечает телеканал «360».
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