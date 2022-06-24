В Техасе запретили аборты

Аборты в штате Техас стали запрещенными законом. Об этом объявил генпрокурор Техаса Кен Пакстон, передает ТАСС.

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Техас был одним из тех штатов, где были приняты «условные законы». Они могли вступить в силу только после отмены Верховным судом федеральных гарантий права на аборты.

Ранее в пятницу Верховным судом были отменены гарантии федеральной конституционной защиты прав на аборт и разрешено каждому штату решать ограничивать или запрещать аборты.

В числе этих штатов Айдахо, Юта, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота, Оклахома, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннеси, Кентукки.

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ФОТО: РИА Новости
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