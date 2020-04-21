Макфол: Выборы президента США могут растянуть на два дня

«Скорее всего, день выборов будет тот же, но, возможно, формат будет другой», - заявил он в эфире «Эха Москвы». Макфол отметил, что в пяти штатах США развита система почтового голосования, однако в ряде штатов такая практика отсутствует.



Экс-посол добавил, что за оставшееся время эти штаты вряд ли успеют подготовиться к голосованию по почте. По его словам, возможно, понадобятся два дня для голосования.



При этом в Демократической партии уже заявили, что не поддержат инициативу о переносе дня голосования.



Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что коронавирус повлияет на исход президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. По его словам, ответственность за тяжелые последствия будут возложены на действующего главу государства Дональда Трампа, передает Ura.ru.



Соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден. Он остался единственным кандидатом от демократов после того, как от продолжения гонки отказался сенатор Берни Сандерс, сообщает RT.

