Макфол: Выборы президента США могут растянуть на два дня
Выборы президента США в 2020 году могут проходить два дня подряд вместо одного. Такого варианта развития событий не исключил бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.
Дипломат при этом опроверг возможность переноса выборов на более позднюю дату.
«Скорее всего, день выборов будет тот же, но, возможно, формат будет другой», - заявил он в эфире «Эха Москвы». Макфол отметил, что в пяти штатах США развита система почтового голосования, однако в ряде штатов такая практика отсутствует.
Экс-посол добавил, что за оставшееся время эти штаты вряд ли успеют подготовиться к голосованию по почте. По его словам, возможно, понадобятся два дня для голосования.
При этом в Демократической партии уже заявили, что не поддержат инициативу о переносе дня голосования.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что коронавирус повлияет на исход президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября. По его словам, ответственность за тяжелые последствия будут возложены на действующего главу государства Дональда Трампа, передает Ura.ru.
Соперником Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден. Он остался единственным кандидатом от демократов после того, как от продолжения гонки отказался сенатор Берни Сандерс, сообщает RT.
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