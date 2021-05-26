Макфол призвал Путина освободить осужденных в РФ американцев
Экс-посол США в России Майкл Макфол призвал перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена освободить Тревора Рида, осужденного в РФ за нападение на полицейского, и Пола Уилана, приговоренного к заключению за шпионаж.
Ранее пресс-служба Кремля объявила, что лидеры двух стран встретятся 16 июня в Женеве.
Макфол считает, что оба американца попали в заключение несправедливо и если Путин хочет «стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США», то мог бы освободить их. Об этом бывший посол написал в Twitter.
Американский студент Тревор Рид летом прошлого года был осужден в РФ на девять лет колонии за нападение на полицейских. Суд установил, что преступление он совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением приговора он заявил журналистам, что больше никогда не будет пить водку.
А бывший американский морпех Уилан осужден на 16 лет колонии за шпионаж в июне 2020 года. В последнем слове в суде он заявил, что шпионажем не занимался.
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