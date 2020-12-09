Майя Санду объявила о выходе из Партии действия и солидарности

В сообщении сказано, что решение было принято в соответствии с законодательством страны. В Молдавии глава страны не может быть членом политической организации, поэтому Майя Санду покинула ряды ПДС.

Заместитель председателя Игорь Гросу назначен временно исполняющим обязанности партийного лидера, указано в документе. По имеющимся данным, новые руководители будут избраны на партийном конгрессе в 2021 году.

