Майя Санду объявила о выходе из Партии действия и солидарности

Избранный президент Молдавии Майя Санду вышла из Партии действия и солидарности (ПДС), которую она ранее возглавляла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПДС.

«Дело закончится пшиком»: Пушков о планах Санду по выводу миротворцев из Приднестровья

В сообщении сказано, что решение было принято в соответствии с законодательством страны. В Молдавии глава страны не может быть членом политической организации, поэтому Майя Санду покинула ряды ПДС.

Заместитель председателя Игорь Гросу назначен временно исполняющим обязанности партийного лидера, указано в документе. По имеющимся данным, новые руководители будут избраны на партийном конгрессе в 2021 году.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентПартииМолдавия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры