Майя Санду объявила о выходе из Партии действия и солидарности
Избранный президент Молдавии Майя Санду вышла из Партии действия и солидарности (ПДС), которую она ранее возглавляла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПДС.
В сообщении сказано, что решение было принято в соответствии с законодательством страны. В Молдавии глава страны не может быть членом политической организации, поэтому Майя Санду покинула ряды ПДС.
Заместитель председателя Игорь Гросу назначен временно исполняющим обязанности партийного лидера, указано в документе. По имеющимся данным, новые руководители будут избраны на партийном конгрессе в 2021 году.
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