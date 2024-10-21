Майя Санду: Граждане поддержали евроинтеграцию Молдавии
Граждане Молдавии поддержали евроинтеграцию страны. Об этом на брифинге заявила президент республики Майя Санду.
По её словам, после обработки 99,55% протоколов за евроинтеграцию Молдавии проголосовали 50,43% избирателей, а против выступили 49,57% граждан.
«Народ Молдовы выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», — отметила она, добавив, что участники референдума «спасают путь к прогрессу».
Ранее Санду и её оппонент, бывший генпрокурор Александр Стояногло, вышли во второй тур президентских выборов, намеченный на 3 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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