Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии

На прошедшем в Брюсселе брифинге он указал, что якобы имели место «покупка голосов, перевозка избирателей автобусами и колоссальная пропаганда».

Стано также отметил, что у Еврокомиссии пока нет полной информации о ходе голосования. Финальное заявление будет сделано после получения «официальных окончательных результатов выборов и оценок наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ».

Ранее в Центризбиркоме Молдавии заявили, что голоса избирателей на референдуме о членстве страны в Евросоюзе разделились почти поровну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».