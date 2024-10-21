Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии
Еврокомиссия обвинила Россию в якобы «беспрецедентном вмешательстве» в выборы президента Молдавии, а также в прошедший в стране референдум о европейской интеграции. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
На прошедшем в Брюсселе брифинге он указал, что якобы имели место «покупка голосов, перевозка избирателей автобусами и колоссальная пропаганда».
Стано также отметил, что у Еврокомиссии пока нет полной информации о ходе голосования. Финальное заявление будет сделано после получения «официальных окончательных результатов выборов и оценок наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ».
Ранее в Центризбиркоме Молдавии заявили, что голоса избирателей на референдуме о членстве страны в Евросоюзе разделились почти поровну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru