МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС остаётся уязвимой
27 октября 202223:42
Ситуация на Запорожской атомной электростанции на Украине остаётся уязвимой. Такое заявление сделал Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передаёт ТАСС.
По словам Гросси, создание зоны безопасности вокруг станции остается приоритетом.
Внимание международного сообщества обращено к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Как не раз отмечалось, обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru