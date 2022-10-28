МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС остаётся уязвимой

Ситуация на Запорожской атомной электростанции на Украине остаётся уязвимой. Такое заявление сделал Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передаёт ТАСС.

По словам Гросси, создание зоны безопасности вокруг станции остается приоритетом.

Внимание международного сообщества обращено к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Как не раз отмечалось, обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МАГАТЭ
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