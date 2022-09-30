МАГАТЭ поставит Украине очередное оборудование для ядерной защиты
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поставит Украине очередное оборудование для обеспечения ядерной защиты и безопасности7 Об этом сообщает ТАСС.
Поставка будет сделана на текущей неделе. Это станет третим пакетом помощи стране за минувшие несколько месяцев.
Ранее в августе специалисты МАГАТЭ приезжали с проверкой Запорожской АЭС на территории Украины, которая в настоящее время АЭС находится под контролем российских военных. Среди предложения организации было соглашение между Москвой и Киевом о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС.
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