МАГАТЭ поставит Украине очередное оборудование для ядерной защиты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поставит Украине очередное оборудование для обеспечения ядерной защиты и безопасности7 Об этом сообщает ТАСС.

Постпред РФ в Вене заявил, что МАГАТЭ убедилось в обстрелах ЗАЭС Украиной

Поставка будет сделана на текущей неделе. Это станет третим пакетом помощи стране за минувшие несколько месяцев.

Ранее в августе специалисты МАГАТЭ приезжали с проверкой Запорожской АЭС на территории Украины, которая в настоящее время АЭС находится под контролем российских военных. Среди предложения организации было соглашение между Москвой и Киевом о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МАГАТЭ
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