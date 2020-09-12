Мадуро заявил о задержании американского шпиона в Венесуэле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что на севере Венесуэлы задержан американский шпион. Морской спецназовец, ранее участвовавший в операциях ЦРУ в Ираке, задержан на территории штате Фалькон, где расположены два нефтеперерабатывающих завода, отмечает «Интерфакс».

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Имя задержанного пока не названо. По словам Мадуро, шпион был вооружен, у него также изъята большая сумма денег в долларах США. Фото- и видеоматериалы, пообещал Мадуро, будут опубликованы позднее.

По данным СМИ, еще двое представителей Сил специального назначения армии США содержатся в тюрьмах Венесуэлы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране. Они приговорены к 20 годам заключения.

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Фото: Reuters
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