Мадуро заявил о задержании американского шпиона в Венесуэле

Имя задержанного пока не названо. По словам Мадуро, шпион был вооружен, у него также изъята большая сумма денег в долларах США. Фото- и видеоматериалы, пообещал Мадуро, будут опубликованы позднее.

По данным СМИ, еще двое представителей Сил специального назначения армии США содержатся в тюрьмах Венесуэлы по обвинениям в попытке свержения власти в этой стране. Они приговорены к 20 годам заключения.

