Мадуро заявил о тайных базах США в спорном регионе Эссекибо
Тайные военные базы Южного командования армии США и лагеря ЦРУ расположены на территории спорного региона Эссекибо, временно находящегося под управлением Гайаны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает телеканал VTV.
«Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайана-Эссекибо... размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ», — указал Мадуро.
По его словам, в задачи этих структур входит подготовка нападений на население Тумеремо, юга и востока Венесуэлы, подготовка к эскалации против республики. Как отметил Мадуро, сейчас Южное командование, ЦРУ и нефтяная компания ExxonMobil управляют спорным регионом и Гайаной, они якобы нацелены на захват венесуэльских ресурсов.
Ранее Николас Мадуро рассказал о сорванной попытке покушения. По его словам, нападение готовилось на митинге в Каракасе, были задержаны два вооруженных члена крайне правой фашистской партии, отмечает телеканал «360».
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