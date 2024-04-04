Мадуро заявил о тайных базах США в спорном регионе Эссекибо

«Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайана-Эссекибо... размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ», — указал Мадуро.

По его словам, в задачи этих структур входит подготовка нападений на население Тумеремо, юга и востока Венесуэлы, подготовка к эскалации против республики. Как отметил Мадуро, сейчас Южное командование, ЦРУ и нефтяная компания ExxonMobil управляют спорным регионом и Гайаной, они якобы нацелены на захват венесуэльских ресурсов.

Ранее Николас Мадуро рассказал о сорванной попытке покушения. По его словам, нападение готовилось на митинге в Каракасе, были задержаны два вооруженных члена крайне правой фашистской партии, отмечает телеканал «360».

