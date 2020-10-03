Мадуро заявил о начале клинических испытаний российской вакцины
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Мадуро отметил, что Венесуэла стала первой страной в Западном полушарии, начавшей третий этап клинических испытаний. Он, в частности, выразил благодарность президенту РФ и российскому народу за "проявленную солидарность".
Минздрaв России в aвгусте зaрегистрировaл первую в мире вaкцину для профилaктики COVID-19, рaзрaботaнную НИЦЭМ имени Гaмaлеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Онa получилa нaзвaние «Спутник V».
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