Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между РФ и Украиной

Президент РФ Владимир Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские олигархи потеряли свыше $8 млрд после признания РФ ЛНР и ДНР

Среди них, в частности, признание Киевом волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.

В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

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ФОТО: Kremlin.ru
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