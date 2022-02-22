Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между РФ и Украиной

Среди них, в частности, признание Киевом волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.

В понедельник 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.



