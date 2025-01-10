Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

В столице Венесуэлы Каракасе прошла церемония инаугурации избранного президента страны Николаса Мадуро, который в третий раз вступил в должность главы государства.

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На мероприятии в Федеральном законодательном дворце Россию, по поручению президента РФ Владимира Путина, представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президентские выборы прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. Мадуро победил на них с результатом 51,95% голосов. Ряд стран, в том числе США, не признали результаты голосования, поддержав лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали выдать международный ордер на арест Мадуро «за преступления против человечности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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