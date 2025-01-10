Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

На мероприятии в Федеральном законодательном дворце Россию, по поручению президента РФ Владимира Путина, представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президентские выборы прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. Мадуро победил на них с результатом 51,95% голосов. Ряд стран, в том числе США, не признали результаты голосования, поддержав лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали выдать международный ордер на арест Мадуро «за преступления против человечности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

