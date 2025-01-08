СМИ: США могут ввести новые санкции в отношении Венесуэлы

Администрация президента США Джо Байдена может ввести новые санкции против Венесуэлы. Об этом заявил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По словам эксперта, Вашингтон планирует ввести ограничения на текущей неделе в преддверии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Госдепартамент может объявить о первом раунде санкций в среду», — написал Равид в соцсети X.

Очередные выборы президента прошли в Венесуэле в июле, Мадуро одержал победу в голосовании, набрав свыше 50% голосов, напоминает 360.ru. Инаугурация главы государства пройдет 10 января в Каракасе.

